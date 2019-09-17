МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Выходец из инвестиционной компании Morgan Stanley Александр Гарифулин назначен на пост управляющего директора "Дом.РФ", а также вице-президентом Банка "Дом.РФ". Об этом сообщает российская компания в пресс-релизе.

"Он будет отвечать за направление секьюритизации и развитие рынка ипотечных ценных бумаг (ИЦБ "Дом.РФ"), а также курировать казначейство "Дом.РФ", — говорится в сообщении.

До своего прихода в "Дом.РФ" Гарифулин работал на разных позициях в Morgan Stanley, ведущем американском финансовом институте. Он занимал пост начальника управления и члена правления банка. Позднее Гарифулин перешел в головной офис Morgan Stanley в Нью Йорке (США) на позицию исполнительного директора в кредитного департамента.