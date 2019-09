МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Иск российского миллиардера Олега Дерипаски к западным изданиям The Nation, The Telegraph и The Times связан с публикациями, которые легли в основу для персональных санкций США к бизнесмену. Об этом агентству РИА Новости сообщил представитель исца.

Он напомнил, что в марте текущего года Дерипаска подал исковое заявление против минфина США, в котором бизнесмен оспаривает наложенные на него персональные санкции. В качестве обоснования веденных в отношении бизнесмена санкций министерство финансов, по сути, ссылается только на три газетные статьи, опубликованные в зарубежных средствах массовой информации более 10 лет назад.

"Под видом установленных фактов в этих статьях излагаются голословные обвинения в адрес Дерипаски, сделанные его конкурентами, а также слухи и домыслы. Эти обвинения никогда не были подтверждены в суде и не соответствуют действительности", — отметил представитель бизнесмена.

"Действующий процессуальный закон предусматривает право российского гражданина защищать свою деловую репутацию в правовом споре с зарубежными СМИ в российском суде по месту своего жительства. В связи с этим иск против изданий The Nation, The Telegraph и The Times был подан в арбитражный суд Краснодарского края", — добавил он.

Ранее во вторник арбитражный суд Краснодарского края зарегистрировал иск Дерипаски к трем зарубежным издателям СМИ. Это:

Times Newspapers Limited (Великобритания)



Telegraph Media Group Limited (Великобритания)



The Nation Company LLC (США).

Как следует из данных в картотеке арбитражных дел, исковое заявление поступило в краснодарский суд 13 сентября. К производству иск пока не принят.