МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Гендиректором платежной системы Visa в России вместо Екатерины Петелиной с 1 ноября станет Михаил Бернер, работавший до этого в Citi, говорится в пресс-релизе компании.

"Visa Inc. объявляет о назначении Михаила Бернера на должность старшего вице-президента и генерального директора Visa в России. Михаил приступит к выполнению своих обязанностей с 1 ноября 2019 года. Он будет подчиняться Эндрю Торре, региональному президенту в регионе CEMEA (Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток и Африка), и войдет в состав регионального управленческого Совета Visa", — сказано в сообщении компании.

Екатерина Петелина, которая более 3,5 лет возглавляла российский офис Visa, переходит на должность Главного операционного директора в регионе Северной Америки (США и Канада) и в скором времени переедет в Сан-Франциско.

Бернер присоединяется к команде российского офиса Visa из Citi Россия, где он работал в должности члена правления и главы дирекции по работе с частными клиентами. В новой должности Бернер будет курировать вопросы, касающиеся реализации стратегии развития бизнеса и внедрения инновационных решений на одном из стратегически важных и быстроразвивающихся рынков Visa.