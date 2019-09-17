ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 сен — ПРАЙМ. Арбитражный суд ХМАО-Югры отменил решение регионального управления Роспотребнадзора, который привлек авиакомпанию "Ютэйр" к административной ответственности после того, как перевозчик обязал жительницу Хабаровска купить 11 билетов для двух детей-инвалидов, следует из материалов в картотеке дел на сайте суда.

В феврале СМИ сообщили, что жительница Хабаровска, мать-одиночка приехала со своими сыновьями-близнецами в Курган на операцию в центр имени Илизарова. Когда семья возвращалась после лечения домой, авиакомпания "ЮТэйр" потребовала, чтобы женщина купила 11 билетов на самолет для двоих детей. Как пояснил перевозчик, один ребенок, которого необходимо перевозить на носилках, займет девять мест, а второй, у которого в гипсе одна нога, — два места. По словам мамы близнецов, деньги на обратную дорогу ей собрали родственники.

Весной стало известно, что сургутская транспортная прокуратура возбудила в отношении "ЮТэйр" дела об административных правонарушениях. Согласно данным суда, билет для ребенка, нуждавшегося в носилках, семье обошелся в 48 тысяч рублей. При этом, следует из материалов, прокуратура выяснила, что тариф для подобных случаев составлял около 23 тысяч рублей, и перевозчик применил двукратную наценку. Ведомство обратилось в окружное управление Роспотребнадзора с материалами проверки для решения вопроса о привлечении к административной ответственности из-за обмана потребителя, после чего авиакомпании назначили штраф в размере 20 тысяч рублей.

Перевозчик оспорил данное решение в Арбитражном суде Югры, где признали, что порядок применения тарифа при продаже билета на перевозку больного ребенка полностью соответствовал "установленным авиакомпанией условиям и порядкам, а также положениям законодательства".

"Завышения стоимости провозной платы, то есть примененного тарифа, судом при рассмотрении дела не установлено… Признать постановление… о привлечении публичного акционерного общества "ЮТэйр" к административной ответственности по части 1 статьи 14.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях незаконным и отменить", — говорится в решении.

При этом в документе отмечается, что нормативное регулирование подобных вопросов приводит к ситуации, когда стоимость перевозки девяти пассажиров возлагается на одного человека с ограниченными физическими возможностями, финансовое положение которого "предполагается более сложным и тяжелым по отношению к иным пассажирам". Однако законодательно перевозчик имеет право самостоятельно устанавливать стоимость перевозки, которая может составлять двукратный размер тарифа, как в указанном случае, а потому данные действия авиакомпании не могут быть вменены ей в качестве нарушения, добавили в суде.

Ранее в пресс-службе "ЮТэйр" заявляли, что компания заменила самолет на тот, где были места для носилок, и установила их в кратчайший срок — за два часа, чтобы семья смогла улететь как можно скорее. Кроме того, в авиакомпании подчеркивали, что Фонд социального страхования РФ, который занимался перевозкой семьи на лечение, выделил им деньги только на четыре места. В этой связи перевозчик призвал организации, которые оплачивают проезд на лечение, тщательно проверять потребность пассажиров в местах для перелета и всегда связываться с авиакомпанией в подобных ситуациях.