МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Уголовное дело против основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и других фигурантов может быть прекращено за отсутствием состава преступления после появления данных экспертизы по стоимости акций IFTG, заявил журналистам глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко.

В среду газета "Коммерсант" сообщила, что Следственный комитет получил новую оценку стоимости акций компании International Financial Technology Group (IFTG), меняющая ситуацию по уголовному делу основателя инвестиционной компании Baring Vostok Capital Partners (BVCP) Майкла Калви и других фигурантов. По данным издания, экспертиза показала, что рыночная стоимость ценных бумаг, переданных банку "Восточный" в счет погашения кредита, составляет не 600 тысяч рублей, как утверждали потерпевший и само следствие, а 3,8 миллиарда рублей.

"Это позитивный факт, потому что это может привести к тому, что дело просто будет распущено ввиду отсутствия состава. Это было бы идеально", — сказал Родзянко в кулуарах конференции Американской торговой палаты.

"Проблема в том, что это уже тянется так долго, и что люди продолжают быть под арестом. Кто-то под домашним, кто-то под реальным. Кстати, под реальным арестом в первую очередь российские граждане остались. Поэтому, чем скорее это будет решено, тем лучше, если это будет решено, учитывая последнюю экспертизу, то это будет, скорее, положительный сигнал, чем отрицательный",- добавил глава палаты.

Спор вокруг пакета акций IFTG лег в основу уголовного дела против Калви и еще пятерых человек о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей. Следствие полагает, что банк лишился этих денег из-за заключения соглашения об отступном, по которому вместо возврата долга ему были переданы 59,9% IFTG, оцененных в 3 миллиарда рублей. По мнению следствия, на самом деле акции стоили 600 тысяч рублей, а деньги из банка были похищены. Сам Калви на суде предлагал продать пакет акций IFTG на рынке, чтобы доказать, что они стоят не 600 тысяч рублей.