МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Предзаказы на новые модели iPhone в сети re:Store показывают рост по сравнению с прошлогодними моделями, наибольший интерес вызвал iPhone 11, интерес к которому оказался в 10 раз выше, чем на прошлогодний iPhone XR, сообщила РИА Новости представитель ритейлера Людмила Семушина.

Apple 10 сентября представила три новых смартфона — iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Предзаказы на них стартовали в России с 18 сентября (в других странах стартовали с 13 сентября), продажи начнутся 20 сентября.

"За первые часы предзаказа, который стартовал в 00:01 18 сентября через сайт re-store.ru, число предзаказов на новые iPhone 11 Pro в два раза выше, чем на iPhone ХS и iPhone XS Max за аналогичный период. Высоким спросом пользуются модели в новых цветах со средним и наибольшим объемом памяти", — сказала Семушина.

"Наибольший интерес вызвал новый iPhone 11. Предзаказ на эту модель превысил предзаказы на iPhone XR в 10 раз", — сообщила она.

Представитель re:Store также добавила, что новые Apple Watch series 5 заказывают лучше на 20% по сравнению с Apple Watch series 4. "Хорошо отразилось на предзаказе и хорошее наличие товара. Все предзаказы покупатели смогут получить курьерской доставкой или самовывозом из магазинов re:Store начиная с 20 сентября", — сказала Семушина.