МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Стапельная сборка первого опытного образца нового российского широкофюзеляжного лайнера Ил-96-400М завершилась на Воронежском авиазаводе (ВАСО), сообщили РИА Новости в пресс-службе авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина.

Стапельная сборка — это один из значимых технологических этапов создания нового авиалайнера, после которого агрегаты планера будут перемещены в цех окончательной сборки, где начнется финальная сборка воздушного судна.

"На ВАСО завершилась стапельная сборка первого опытного образца широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета Ил-96-400М", — сказали в пресс-службе.

Там добавили, что строительство самолета планируется завершить к концу 2020 года, после чего он будет передан для наземных и летных испытаний специалистам "Ильюшина". "Первый полет опытного образца намечен на 2021 год", — уточнили в компании.

Широкофюзеляжный дальнемагистральный пассажирский самолет Ил-96-400М создается на базе серийного самолета Ил-96 в целях дальнейшего совершенствования самолетов этого типа и расширения их транспортных возможностей за счет удлинения фюзеляжа и установки более мощных двигателей ПС-90А1 взамен ПС-90А. Ил-96-400М может взять на борт до 400 пассажиров в зависимости от компоновки салона. Фюзеляж большого диаметра обеспечивает пассажирам современный уровень комфорта в длительных перелетах. По показателям надежности, безопасности и экономичности Ил-96-400М стоит на одном уровне с мировыми аналогами.