САРАТОВ, 18 сен — ПРАЙМ. Свыше половины сотрудников крупнейшего в России производителя троллейбусов "Тролза", который ввел режим простоя для работников, лишились работы с начала этого года, сообщили РИА Новости в среду в министерстве занятости, труда и миграции Саратовской области.

"Тролза" с начала года перевела около половины работников в режим простоя и сообщила в центр занятости о возможном массовом сокращении штата. Главный инженер завода Олег Стрельников сообщал РИА Новости, что для запуска производства предприятию требуются оборотные средства — около 470 миллионов рублей. В правительстве области отмечали, что совместно с собственниками "Тролзы" продолжают переговоры о привлечении на завод эффективного инвестора и собственника.

"Численность работающих — 326, (из них) 129 — в простое", — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что по данным на январь в штате завода числилось 695 сотрудников. Таким образом, численность работников сократилась более чем вдвое. В министерстве добавили, что в этом году уведомления о сокращении получили 603 работника завода, из них 271 человек был высвобожден в рамках этой процедуры.

"На территории завода с 8 апреля работает консультационный пункт, где высвобождаемые граждане получают юридические консультации в сфере занятости, а также информационные консультации о ситуации на рынке труда, знакомятся с перечнем имеющихся вакансий по Энгельсу, заявленных работодателями. На сегодняшний день за консультацией уже обратились более 200 человек", — рассказала собеседница агентства.

Ранее депутат Госдумы от Саратовской области Николай Панков сообщил, что Минпромторг РФ создал рабочую группу для решения вопроса с оздоровлением "Тролзы", в число возможных инвесторов завода входят "Трансмашхолдинг", группа "Синара" и "Камаз". Ситуацию на "Тролзе" взял под контроль спикер Госдумы Вячеслав Володин. Банк "Россия" 29 августа подал в саратовский арбитраж иск о банкротстве "Тролзы" из-за задолженности в размере около 190 миллионов рублей. Суд оставил иск без движения до 4 октября. К этому сроку банк должен устранить ряд процессуальных нарушений, в том числе представить документ об уплате госпошлины и актуальные выписки из единого реестра юридических лиц в отношении заявителя и должника.

"Тролза" (ранее "Завод имени Урицкого") — российская машиностроительная компания, крупнейшее в России предприятие по производству троллейбусов. Завод основан в 1868 году. Находится в городе Энгельсе Саратовской области. Выпускал вагоны и платформы для железной дороги, с 1951 года выпускает троллейбусы. На сегодняшний день более 70% всех троллейбусов в РФ созданы ЗАО "Тролза". Энгельсские троллейбусы работают на линиях 86 городов России и за рубежом, в том числе в Аргентине, Таджикистане и Киргизии.