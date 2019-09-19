ВАШИНГТОН, 19 сен — ПРАЙМ. Интернет-гигант Amazon сделал еще один шаг в офлайн-пространство, впервые позволив клиентам расплачиваться наличными деньгами на крупнейшем рынке компании в США.

Данный шаг может обострить конкуренцию Amazon c традиционными магазинами и супермаркетами.

Раньше для оплаты товаров и услуг на Amazon можно было использовать либо банковскую карту, либо банковский счет. Наличные тоже можно было использовать, но непрямым путем: покупатель мог приобрести подарочные карты Amazon либо воспользоваться терминалами Amazon Cash для пополнения онлайн-счета наличными.

В ближайшие недели в США заработает система Amazon PayCode, которая уже действует в 19 странах мира, говорится в сообщении компании. Покупатели могут прийти в одну из 15 тысяч точек и заплатить наличными за покупку в интернете. Кроме того, система Amazon Cash будет существенно расширена и станет доступна в 100 тысячах точек на территории США.

Amazon напоминает, что по состоянию на 2018 год 77% платежей в США делались лично, и наличные составляли 39% от этого объема. Отдельные категории населения по-прежнему предпочитают наличные деньги безналичным.

По данным Amazon, с введением новой системы 80% населения США окажется не далее чем в 5 милях (8 километров) от ближайшей точки оплаты. Для тех, у кого есть автомобиль, это будет означать лишь недолгую поездку для оплаты товаров.

Купленные товары будут высылаться клиентам сразу после оплаты. В случае возврата можно будет получить деньги обратно, также наличными. Оплата будет осуществляться без комиссии.

Для приема наличных в качестве оплаты за товары Amazon будет использовать уже существующую сеть лидера рынка денежных переводов Western Union.

Кроме того, пополнить онлайн-счет наличными можно будет в разветвленных сетях аптек CVS и магазинов шаговой доступности 7-Eleven.

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