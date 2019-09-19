МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Выручка сервиса онлайн-бронирования недвижимости Airbnb во втором квартале текущего года превысила 1 миллиард долларов, сообщила компания на своем сайте.

"Второй квартал 2019 года стал вторым в нашей истории, когда выручка Airbnb превысила 1 миллиард долларов", — говорится в сообщении. Показатель при этом оказался "значительно больше" указанного уровня, уточняется в сообщении. По данным агентства Рейтер, ранее показатель превышал отметку в один миллиард долларов в третьем квартале 2018 года.

Компания отмечает, что по состоянию на 15 сентября, владельцы недвижимости заработали более 80 миллиардов долларов, сдавая дома и помещения через Airbnb.

В январе СМИ сообщали, что Airbnb уведомила потенциальных инвесторов, что вряд ли дебютирует на бирже в 2019 году. В марте 2017 года оценка компании в рамках последнего раунда финансирования составила 31 миллиард долларов.

Портал онлайн-бронирования жилья Airbnb существует с 2008 года. Сайт компании имеет более 7 миллионов объявлений с предложением о жилье в более чем 100 тысячах городов в 191 стране мира.