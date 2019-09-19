АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО (Московская область), 19 сен — ПРАЙМ. Московский аэропорт "Шереметьево" открыл третью взлетно-посадочную полосу (ВПП-3), передает корреспондент РИА Новости с места события.

После открытия ВПП-3 приняла первый рейс авиакомпании "Аэрофлот" по маршруту Санкт-Петербург – Москва. По традиции воздушное судно было встречено на аэродроме водной аркой.

Согласно информации на сайте Минтранса РФ, открытие ВПП-3 позволит увеличить количество взлетно-посадочных операций (ВПО) в "Шереметьево" с 65 до 90 в час.

Сроки строительства ВПП-3 неоднократно переносились. Минтранс в начале апреля выражал надежду, что третья взлетно-посадочная полоса в "Шереметьево" заработает до июня. Росавиация в конце апреля сообщала, что строительство третьей ВПП планируется завершить 1 июля. В начале июля первый замгендиректора по производству "Шереметьево" Андрей Никулин сообщил журналистам, что ВПП-3 будет введена в эксплуатацию до 1 сентября. В конце августа "Шереметьево" анонсировало открытие полосы 1 сентября, на тот момент строительные работы на ВПП-3 были полностью завершены.

"Это долгожданное событие для всего Московского авиационного узла, для всех наших пассажиров, для всех жителей Москвы, Подмосковья, для всех тех, кто прилетает в Москву и в Московский регион. Если сегодня две полосы, которые работают в "Шереметьево", работают в зависимом режиме, их удаление друг от друга такое, что одновременно два самолета садиться или взлетать по ним не могут, должен быть интервал, то третья полоса абсолютно независимая, дает возможность сажать или поднимать воздушные суда без оглядки на друг на друга", — сказал министр транспорта РФ Евгений Дитрих во время торжественной церемонии открытия.