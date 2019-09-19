ЛОНДОН, 19 сен — ПРАЙМ. Американский сервис онлайн-бронирования недвижимости Airbnb планирует провести публичное размещение своих акций в 2020 году, говорится в сообщении компании.

"Airbnb, Inc. сегодня объявила, что планирует стать публично торгуемой компанией в течение 2020 года", — отмечается в заявлении.

Ранее в четверг компания также сообщила, что выручка сервиса во втором квартале текущего года превысила 1 миллиард долларов. По состоянию на 15 сентября владельцы недвижимости, размещенной на Airbnb, заработали более 80 миллиардов долларов.

Портал онлайн-бронирования жилья Airbnb существует с 2008 года. Сайт компании имеет более 7 миллионов объявлений с предложением о жилье в более чем 100 тысячах городов в 191 стране мира.