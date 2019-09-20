МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Структура банка "Открытие" снизила свой пакет акций в научно-производственной корпорации "Объединенная вагонная компания" (ОВК) до 16,47% с 24,27%, следует из сообщения производителя.

Согласно информации об акционерах на сайте ОВК, банк ФК "Открытие" косвенно владеет 24,3% ОВК через контролируемые банком негосударственные пенсионные фонды, средства пенсионных накоплений которых находятся под управлением "Менеджмент-консалтинг".

"ООО "Менеджмент-консалтинг" ДУ… количество и доля голосов в процентах, … которым имело право распоряжаться лицо до наступления соответствующего основания: 28 158 163/ 24,27%…после наступления соответствующего основания: 19 108 163 / 16,47%", — говорится в сообщении ОВК.

Датой наступления соответствующего основания указано 16 сентября 2019 года.

Согласно информации на сайте ОВК, до этих изменений 25,5% ее акций принадлежало банку "Траст", 24,3% — "ФК Открытие", 15% — бизнесмену Эмилю Пирумову через кипрскую компанию, 10,4% — "Сафмар Финансовые инвестиции", 9,3% — АО "Концерн "Уралвагонзавод" (структура "Ростеха"), 3,1% — у прочих инвесторов, 12,4% — free float.

НПК "Объединенная вагонная компания", созданная в 2012 году, является интегрированным железнодорожным холдингом в сфере производства, транспортных услуг и оперативного лизинга, инжиниринга и сервисного обслуживания грузовых вагонов нового поколения.