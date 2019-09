КРАСНОДАР, 20 сен — ПРАЙМ. Арбитражный суд Краснодарского края принял к производству иск бизнесмена Олега Дерипаски к трем издателям англоязычных СМИ, сообщается в пятницу в картотеке арбитражных дел.

"Определение о принятии искового заявления к производству. Дата и время судебного заседания 12.12.2019, 11.00", — сообщается в карточке дела.

Ранее сообщалось о том, что Арбитражный суд Краснодарского края зарегистрировал иск бизнесмена Олега Дерипаски к трем зарубежным издателям СМИ — Times Newspapers Limited, Telegraph Media Group Limited (оба – Великобритания) и The Nation Company LLC (США). По данным картотеки арбитражных дел, иск поступил в суд 13 сентября.

Как сообщил РИА Новости представитель бизнесмена, иск к изданиям The Nation, The Telegraph и The Times связан с публикациями, ставшими основанием для персональных санкций США.

Сообщалось, что изначально иск был распределен судье Олегу Куликову, который входит в судебный состав, специализирующийся на спорах вокруг земельного законодательства, однако в настоящее время, по данным картотеки, дело передано Наталье Ивановой, как отмечается на сайте инстанции, возглавляющей второй судебный состав коллегии по рассмотрению экономических споров, возникающих из административных и иных публичных отношений.