МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Россия прорабатывает вариант досрочного расторжения договора об управлении железной дорогой Армении, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса РФ.

Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" (100-процентная "дочка" РЖД) в феврале 2008 года на 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет. В пятницу ряд СМИ сообщили, что российская сторона прорабатывает вопрос о досрочном расторжении договора об управлении железной дорогой Армении. В частности, издание RTVI сообщало со ссылкой на замминистра транспорта России Владимира Токарева, что российская сторона начала "серьезную проработку вопроса" о досрочном расторжении договора об управлении железной дорогой Армении.

"Прорабатываются все варианты, в том числе и тот, о котором сказал замминистра", — сообщили в пресс-службе Минтранса в пятницу.

СК Армении 25 декабря сообщил, что в рамках уголовного дела расследует деятельность ЮКЖД за 10 лет, проверяется эффективность и правомерность инвестиций на сумму 226,8 миллиона долларов. Были возбуждены четыре уголовных дела – два комитетом по госдоходам, по одному – СК и Службой нацбезопасности. Позднее в конце декабря эти дела были объединены в одно и переданы главному управлению по расследованию особо важных дел СК.

Ранее пресс-секретарь ЮКЖД Рубен Грдзелян заявлял РИА Новости, что Следственный комитет Армении создает вокруг компании негативный фон, распространяя неуточненную информацию относительного процесса проверок в компании. По его словам, в целом процесс не способствует эффективному взаимодействию.