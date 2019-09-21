ВЛАДИВОСТОК, 21 сен — ПРАЙМ. Уполномоченный по правам предпринимателей в Приморье Марина Шемилина сообщила РИА Новости, что организует общий сбор арендаторов площадей сгоревшего ТЦ "Максим" во Владивостоке с привлечением налоговой службы, властей и прокуратуры.

Пожар в одном из крупнейших ТЦ города начался в 6.00 (23.00 пятницы мск) и охватил, по последним данным, 1,5 тысячи квадратных метров, он уже локализован. Пострадавших нет. Спасатели сообщили, что пожар начался в кафе на четвертом этаже. Представитель администрации региона сказал РИА Новости, что пожар возник в кафе на пятом этаже, предположительно, от взрыва баллона. Открытое горение ликвидировано.

"В понедельник предлагаю провести общее собрание арендаторов, чтобы мы могли квалифицированно проконсультировать", — сказала Шемилина РИА Новости на месте пожара.

По ее словам, она уже с утра общалась с предпринимателями и приехала к ТЦ, чтобы поговорить с теми, кто на месте.

"В понедельник пригласим специалистов, чтобы проинформировать бизнесменов. Сейчас главное — собрать пакет документов, чтобы потом претендовать на возможность возмещения ущерба. Также предпринимателей волнует вопрос охраны. Владельцы бутиков первого этажа боятся уходить, потому что не понимают, кто и как будет охранять их товар. Буду пытаться выяснять этот вопрос", — отметила она.

Шемилина уточнила, что как минимум бизнесменам будет оказана консультационная помощь. "В понедельник пригласим прокуратуру, налоговую, департамент экономики, лицензирования торговли. Это очень большой клубок проблем, в том числе социальных. Органы исполнительной власти должны подключиться, помочь людям. Если здесь порядка 160 арендаторов, то около 1 тысячи рабочих мест", — добавила она.