МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Пять рейсов отменены и 24 задержаны в московских аэропортах утром в воскресенье на фоне плохой погоды, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание".
По информации на 09.44 мск воскресенья, во "Внуково — три рейса задержано, один отменен, в Домодедово — 16 рейсов задержано, 4 отменено, в Шереметьево — 5 рейсов задержано".
Небольшой дождь и порывистый ветер до 12 метров в секунду ожидаются в Москве в воскресенье. Температура воздуха днём плюс 6-8 градусов.
https://1prime.ru/business/20190922/830342887.html