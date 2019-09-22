МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Пять рейсов отменены и 24 задержаны в московских аэропортах утром в воскресенье на фоне плохой погоды, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание".

По информации на 09.44 мск воскресенья, во "Внуково — три рейса задержано, один отменен, в Домодедово — 16 рейсов задержано, 4 отменено, в Шереметьево — 5 рейсов задержано".

Небольшой дождь и порывистый ветер до 12 метров в секунду ожидаются в Москве в воскресенье. Температура воздуха днём плюс 6-8 градусов.