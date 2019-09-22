МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Пираты освободили захваченных у берегов Камеруна российских и иностранных моряков, их привезли в Германию, сообщил РИА Новости источник в компании-работодателе.

На рейде порта Дуала (Республика Камерун) 15 августа пираты атаковали принадлежащее немецкой компании MarConsult Schiffahrt грузовое судно "Мармалайта", следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды. Пираты похитили восемь человек, в том числе троих россиян из Санкт-Петербурга, Владивостока и Мурманска — капитана, старшего помощника и старшего механика. Источник ранее уточнял РИА Новости, что похищены также четыре филиппинца и украинец, все похищенные содержались в относительно нормальных условиях в Нигерии.

Эксперты предполагают, что похитители — именно нигерийские пираты. Само судно похищено не было. Переговоры о сумме выкупа за моряков стартовали в конце августа.

"Освободили… Да, всех… Пока их в Германию привезли всех", — сказал источник. Собеседника агентства уточнил, что речь идёт о всех захваченных восьмерых моряках.

По его словам, пока неизвестно, когда именно россияне вернутся на родину, можно предположить, что это произойдёт на следующей неделе. Он уточнил, что все моряки, как россияне, так и иностранцы, живы и здоровы. Ранее похищенных членов экипажа осмотрел врач, им передали лекарства для профилактики малярии и необходимую одежду.

Российский профессиональный союз моряков (РПСМ) после происшествия призвал создать при поддержке ООН международную независимую организацию по борьбе с пиратством. За последний год в Гвинейском заливе произошло несколько вооруженных нападений на торговые суда, в том числе, с похищением людей. Например, пираты в ночь на 2 января похитили шесть членов экипажа контейнеровоза MSC Mandy в Гвинейском заливе. В материалах Росморречфлота говорилось, что на борту MSC Mandy под флагом Панамы находились 24 члена экипажа, в том числе 23 гражданина России и один украинец. Их освободили через месяц.