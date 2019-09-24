МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Мосгорсуд рассмотрит 2 октября иск АО "Телеспорт Груп" к компании Rambler Group о взыскании 235 миллионов рублей за показ матчей чемпионата Италии по футболу, сообщили РИА Новости в суде.

В иске АО "Телеспорт Груп" указывает, что обладает исключительными правами на распространение и показ матчей чемпионата Италии по футболу в период с 2018 по 2021 годы.

"Истец просит обязать ответчика прекратить распространение записей матчей футбольного дивизиона Италии на сайте www.championat.com, а также компенсировать 235 миллионов рублей за использование видеозаписей", — сказали в пресс-службе суда.

Заседание назначено на 2 октября.

Ранее "Рамблер" обратился в Мосгорсуд с иском к "Мэйл.ру Груп" о защите авторских и смежных прав в связи с трансляциями матчей английской футбольной премьер-лиги. Беседа по иску назначена на 27 сентября.