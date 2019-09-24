МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Гендиректор "Дикси" Сергей Беляков принял решение покинуть свой пост, исполняющим обязанности главы сети будет руководитель дивизиона "Виктория" Олег Жуников, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Дикси".

"Сергей Беляков принял решение покинуть должность. Временно исполняющим обязанности гендиректора "Дикси" будет директор дивизиона "Виктория" Олег Жуников", — сказали в компании.

Предприниматели Игорь Кесаев и Сергей Кациев, ранее бывшие бенефициарами группы "Дикси" и компании "Альбион-2002" (алкогольные магазины "Бристоль"), а также Сергей Студенников, бенефициар сети алкомаркетов "Красное & Белое", в январе объявили о намерении объединить компании в единый розничный бизнес. На прошлой неделе компании сообщили о завершении объединения.

Студенников в минувшую среду сообщил журналистам, что на Кипре создана холдинговая компания DKBR Mega Retail Group, которая владеет и управляет розничным бизнесом трех торговых сетей. В объединенном бизнесе Кесаеву и Кациеву принадлежит 51%, Студенникову — 49%. По словам Студенникова, выручка объединенной компании в 2019 году планируется на уровне 800 миллиардов рублей — это выводит ее на третье место среди российских ритейлеров по объему выручки.

В начале августа газета "Коммерсант" сообщила, что экс-гендиректор "Пятерочки" и "Магнита" Ольга Наумова может возглавить группу компаний "Дикси". В свою очередь "Дикси" тогда эту информацию опровергла.