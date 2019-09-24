МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Сергей Франк покинул пост гендиректора "Совкомфлота", на его место назначен Игорь Тонковидов, занимавший должность первого заместителя — главного инженера, следует из сообщения компании.

"Исходя из масштаба и специфики стоящих перед "Совкомфлотом" задач, акционер поддержал инициативу руководства общества, направленную на дальнейшее развитие системы корпоративного управления компании и повышения роли совета директоров в разработке стратегических планов, выходящих за горизонт стратегии СКФ-2025, и рекомендовал совету директоров избрать своим председателем Сергея Франка. На должность генерального директора назначен Игорь Тонковидов", — цитирует судоходная компания слова вице-премьера РФ Максима Акимова.

При этом Франк избран председателем совета директоров компании. Ранее этот пост занимал действующий член совета директоров, полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Илья Клебанов.

"Двадцать четвертого сентября 2019 года совет директоров ПАО "Совкомфлот" на основании директив правительства Российской Федерации, подписанных вице-премьером Максимом Акимовым, избрал своим председателем Сергея Оттовича Франка", — сообщил собеседник агентства.

Группа компаний "Совкомфлот" — крупнейшая судоходная компания России, одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке углеводородов, а также обслуживанию шельфовой разведки и добычи нефти и газа. Компания на 100% принадлежит государству в лице Росимущества. Собственный и зафрахтованный флот включает 146 судов общим дедвейтом свыше 12,8 миллиона тонн. Более 80 судов обладает ледовым классом.