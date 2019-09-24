МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Объем продаж продуктов питания через интернет в России к 2023 году может превысить 200 миллиардов рублей, заявил гендиректор аналитического агентства InfoLine Иван Федяков, выступая на выставке WorldFood Moscow.

"Розничный товарооборот продуктов питания у нас в целом до 2023 года сильно расти не будет. Но, если посмотреть сегмент развития доставки через интернет, то в ближайшие годы — очень динамичный рост. По итогам прошлого года мы только 20 миллиардов рублей превысили по показателю продаж продуктов питания, а уже к 2023 году, по нашим оценкам, выйдем на 200 миллиардов рублей", — сказал Федяков.

В то же время, отметил он, к 2023 году лишь до 5% жителей городов-миллионников будут преимущественно покупать продукты через интернет. По оценке InfoLine, оборот розничной торговли продуктами питания в России в 2022 году может превысить 16 триллионов рублей, а онлайн-продажи товаров FMCG (продукты питания и товары повседневного спроса) составят порядка 600 миллиардов рублей.

Лидером по интернет-продажам продуктов в России является "Утконос". По оценке аналитического агентства, в 2018 году оборот онлайн-гипермаркета превысил 11 миллиардов рублей, а в первом полугодии 2019 года продажи составили более 5 миллиардов рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5%.

"В принципе, достаточно скромные темпы роста, но компания переезжала со своим РЦ (распределительным центром – ред.) в Москве. Мы ожидаем, что во втором полугодии их рост будет более высоким", — отметил Федяков. По оценке InfoLine, на втором месте по онлайн-продажам продуктов в РФ в первом полугодии — "Перекресток Онлайн" (интернет-магазин сети "Перекресток", входит в X5 Retail Group); на третьем – онлайн-ритейлер Ozon.