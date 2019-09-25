МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Холдинговая компания "Синдика" (создана в начале 1990 годов действующим сенатором Арсеном Каноковым) ведет обсуждение с Gremm Group (принадлежит Михаилу Горяинову) покупку у последней Центрального и Усачевского рынков и торгового дома "Перовский" в Новогирееве. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на партнера одной из сторон сделки и топ-менеджера компании, которая претендовала на часть активов.

Президент "Синдики" Олег Эскиндаров подтвердил изданию информацию о покупке "Перовского": эта сделка рассматривается, но подробности раскрывать не стал. Сделку с рынками он комментировать не стал.

В свою очередь исполнительный директор Gremm Group Александр Альхов сообщил, что компания возможность продажи "Перовского" и нескольких других объектов рассматривает. Периодически по объектам идут переговоры, но говорить о чем-либо пока рано. При этом он отметил, что Усачевский и Центральный рынки являются стратегическими объектами для компании и речь об их продаже нет.