МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Розничные продажи группы компаний Ingka (работает под брендом IKEA) в России за 2019 финансовый год (с 1 сентября 2018 года по 31 августа 2019 года) увеличились на 17% по сравнению с предыдущим годом, когда рост составил 2%, сообщил журналистам генеральный директор розничной сети IKEA в России Понтус Эрнтелл.

"Кто был в прошло году, помнит, что мы нацеливались на двузначный рост. И сегодня я рад сообщить, что мы завершили год с ростом плюс 17% по продажам. Это в первую очередь было вызвано ростом посещаемости наших магазинов, который составил 5% по сравнению с прошлым годом", — сказал он.

По словам Эрнтелла, магазины IKEA в РФ в минувшем году посетили порядка 67 миллионов человек. Посещаемость сайта за год выросла на 16%, доля интернет-продаж превысила 10%.

IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть торговли мебелью и предметами домашнего обихода, основана в 1943 году. Компания работает более чем в 50 странах мира. Головной офис находится в Делфте (Нидерланды). Объем продаж в 2018 году составил 39 миллиардов евро. В России магазины IKEA открываются в составе семейных торговых центров МЕГА. Сейчас в крупнейших российских городах работают 14 таких комплексов, а также шесть дизайн-студий IKEA.