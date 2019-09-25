МОСКВА/ВЕНА, 25 сен — ПРАЙМ. Германское подразделение британской туристической компании Thomas Cook объявило банкротстве, говорится в заявлении Thomas Cook GmbH. Британский туристический гигант Thomas Cook объявил о ликвидации

"Интенсивные переговоры последних двух дней со стратегическими и финансовыми инвесторами… показали, что германское подразделение бывшей группы Thomas Cook, представленное брендами Neckermann Reisen, Oeger Tours и Bucher Reisen, имеет шанс на будущее. Несмотря на это, германский оператор вынужден подать заявление о банкротстве", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.

В компании подчеркнули, что, как ожидается, суд уже сегодня назначит специалиста, который займется вопросами "реорганизации бизнеса в рамках процедуры банкротства".

Вслед за германским подразделением Thomas Cook аналогичный шаг предприняла австрийская "дочка" концерна, которая, по собственному заявлению, в дальнейшем намерена продолжить самостоятельную деятельность.

"Австрийское общество пока не подало заявление (о банкротстве), но это определенно произойдет сегодня в течение дня", — сообщил представитель компании австрийскому агентству APA.

Британский туристический гигант Thomas Cook в ночь на понедельник объявил о ликвидации после провала переговоров с кредиторами и возвращении в Великобританию всех своих британских клиентов. За границей по путевкам Thomas Cook находятся около 600 тысяч человек, из них порядка 160 тысяч — британские граждане. Это возвращение может стать крупнейшей в истории эвакуацией британцев из-за рубежа в мирное время.