МОСКВА/ВЕНА, 25 сен — ПРАЙМ. Германское подразделение британской туристической компании Thomas Cook объявило банкротстве, говорится в заявлении Thomas Cook GmbH.
"Интенсивные переговоры последних двух дней со стратегическими и финансовыми инвесторами… показали, что германское подразделение бывшей группы Thomas Cook, представленное брендами Neckermann Reisen, Oeger Tours и Bucher Reisen, имеет шанс на будущее. Несмотря на это, германский оператор вынужден подать заявление о банкротстве", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.
В компании подчеркнули, что, как ожидается, суд уже сегодня назначит специалиста, который займется вопросами "реорганизации бизнеса в рамках процедуры банкротства".
Вслед за германским подразделением Thomas Cook аналогичный шаг предприняла австрийская "дочка" концерна, которая, по собственному заявлению, в дальнейшем намерена продолжить самостоятельную деятельность.
"Австрийское общество пока не подало заявление (о банкротстве), но это определенно произойдет сегодня в течение дня", — сообщил представитель компании австрийскому агентству APA.
Британский туристический гигант Thomas Cook в ночь на понедельник объявил о ликвидации после провала переговоров с кредиторами и возвращении в Великобританию всех своих британских клиентов. За границей по путевкам Thomas Cook находятся около 600 тысяч человек, из них порядка 160 тысяч — британские граждане. Это возвращение может стать крупнейшей в истории эвакуацией британцев из-за рубежа в мирное время.
https://1prime.ru/business/20190925/830351592.html