МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Возгорание на траулере "Бухта Наездник" в порту норвежского Тромсё может быть связано с ремонтными работами на судне, однако о причинах ЧП говорить пока рано, сообщил РИА Новости представитель группы "Норебо", которой принадлежит судно.

Ранее телерадиокомпания NRK сообщила, что полиция получила сигнал о возгорании в 10.59 по местному времени (11.59 мск). На фотографии, размещенной на сайте, видно, что возгорание произошло на траулере "Бухта Наездник". Полиция отметила, что сильное задымление и открытое пламя наблюдаются в носовой части судна. Горит гидравлическое масло, канаты и пластик, что создает сильный дым, распространяющийся к северу.

Представитель "Норебо" уточнил, что речь идет о траулере, который принадлежит ПАО "Мурманский траловый Флот" (входит в группу). "Информацию о состоянии судна и экипажа постоянно получаем", — сказал он.

"Данных о пострадавших пока нет. Судно зашло в порт Тромсё (Норвегия) для смены экипажа и планового ремонта. Пока о причинах возгорания говорить сложно, но, вероятно, что это связано с работами, которые проводились в этой части судна. Об убытках и вреде судну пока говорить рано, так как пожар еще не потушен", — добавил собеседник агентства.