МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Производители табачной продукции Philip Morris International (PMI) и Altria Group безрезультатно завершили переговоры о своём слиянии, говорится в сообщении Altria.

Компании вели переговоры об этом с конца августа.

"Хотя мы считали, что создание новой объединенной компании может привести к увеличению доходов и синергии расходов, мы не смогли достичь соглашения", — приводятся в сообщении слова председателя совета директоров и гендиректора Altria Ховарда Уилларда (Howard Willard).

Уиллард при этом также отметил, что компания планирует продолжать коммерциализировать систему для нагревания табака IQOS.

История Philip Morris началась с открытия в Лондоне в 1847 году табачного магазина, торгующего турецкими сигаретами ручной скрутки. В 1887 году компания получила название Philip Morris & Co., Ltd. Штаб-квартира находится в Лозанне. В числе брендов компании — Marlboro, L&M, Philip Morris, Chesterfield, Parliament, Muratti, Virginia Slims и другие.

Американская корпорация Altria Group выпускает продукты питания, напитки и табачные изделия. Это материнская компания, в частности, для табачных Philip Morris USA, John Middleton, U.S. Smokeless Tobacco. Штаб-квартира находится в Нью-Йорке. PMI при этом до 2008 года входила в состав Altria Group, а сама Altria до 2003 года носила название Philip Morris Companies Inc. После выделения Philip Morris International Altria работает в США через Philip Morris USA, а PMI — за пределами страны.