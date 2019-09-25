МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Московский аэропорт "Внуково" может запустить пилотный проект по биометрии в 2020 году, сообщил журналистам директор по производству авиагавани Дмитрий Хартунян.

"Есть у нас проект пилотный, договоренности в принципе достигнуты, сейчас договариваемся о том, когда мы начнем", — сказал Хартунян, отвечая на вопрос, планирует ли "Внуково" пилотный проект по биометрии.

"Мы провели переговоры, мы договорились в принципе, на каких условиях, сейчас ведем переговоры о сроках. На одном гейте смысла нет ставить, мы хотим попробовать на внутренних сначала, целую цепочку сделать. Оборудовать один или два гейта. Скажем так, мы договоримся, наверное, в этом году. Когда это начнем… в следующем, наверное, скорее всего", — добавил он.

Хартунян отметил, что подрядчик пока не раскрывается.