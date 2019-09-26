МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Лишь 5% российских геймеров зарабатывают в реальной жизни от 120 тысяч рублей, тратят деньги на игры лишь половина российских пользователей — ежемесячно от 1 до 5 тысяч рублей, говорится в исследовании компании "Яндекс.Деньги".

Исследование проводилось в августе 2019 года и основано на данных опроса 500 геймеров и стримеров в России.

"Половина геймеров не тратится на игры, другая половина расходует ежемесячно от 1 до 5 тысяч рублей. Среди тех, кто покупает игры и переводит донаты стримерам, меньше безработных и больше людей с доходом выше среднего", — отмечается в документе.

Согласно исследованию, 24% пользователей, которые платят за игры и переводят донаты стримерам, зарабатывают до 30 тысяч рублей в месяц — это меньше средней зарплаты по стране, 5% игроков вообще не работают. "Большинство же имеют постоянный доход. Около 70% получают больше 30 тысяч рублей, а ядро игровой аудитории — люди с доходом от 30 до 50 тысяч рублей, их больше всего — 37%. 18% опрошенных зарабатывают от 50 до 80 тысяч рублей, 11% — от 80 до 120 тысяч рублей. Только 5% пользователей получают от 120 тысяч рублей. Среди тех, кто не тратится на игры и не отправляет донаты, доля безработных выше — 10%, а доля людей с доходом от 50 тысяч рублей — ниже: 25% ", — сообщается в документе.

Половина опрошенных платят за игры и отправляют донаты другим геймерам. Около 30% пользователей расходуют на игры до 1 тысячи рублей в месяц, 20% — от 1 до 5 тысяч рублей, 3% — больше 5 тысяч рублей. Игры и пожертвования стримерам — самая большая статья трат для 8% геймеров.

Активнее всего люди платят за игры и отправляют донаты электронными деньгами, так как в этом случае не нужно вводить данные банковской карты. "На первом месте по популярности — кошелек "Яндекс.Денег", из которого платят 44% пользователей. В тройку самых популярных сервисов входят также QIWI — 37% и PayPal — 32%. При этом в обычной жизни геймеры пользуются и банковскими картами: у 81% опрошенных есть карта Сбербанка, у 17% — ВТБ, третью строчку поделили Тинькофф банк и Альфа-банк (по 16%). Те, кто отправляет донаты другим игрокам, чаще всего делают это во время стримов на Twitch и YouTube", — отмечается в сообщении.

"Исследование помогло выявить тенденцию: около половины геймеров платят за игровой контент и переводят донаты, в том числе через "Я.Стример". Сами стримеры обычно не тратят деньги на игры и не отправляют переводы другим игрокам, но они покупают комплектующие для своих компьютеров — например, процессоры, материнские платы, видеокарты, чтобы создавать качественный контент для зрителей", — прокомментировала руководитель проекта "Я.Стример" и направления по развитию нового бизнеса "Яндекс.Денег" Дарья Зайцева.