МОСКВА, 26 сен – ПРАЙМ. Туристический поток в Заполярье переживает взрывной рост, поток внутренних туристов вырос на треть, а доля иностранных гостей за последний год увеличилась практически в 1,5 раза. О том, почему турист стал "голосовать рублем" за посещение Заполярья, где лучше поймать северное сияние, о новых туристических маршрутах и как попасть в Арктику, в интервью агентству "Прайм" рассказал министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Дмитрий Филиппов.

- Дмитрий Дмитриевич, перед областью поставлены амбициозные планы – увеличение турпотока в 2020 году на 30 процентов. Какие для этого есть предпосылки?

— Еще три года назад туристы посещали наш регион с неохотой – прирост туристов в среднем составлял ежегодно чуть более трех процентов. Времена меняются, и мы видим тенденцию нарастающего интереса к Северу. Арктика сегодня в тренде, и "туристический компас" изменил свои предпочтения. Мы можем наблюдать динамику возрастающего интереса к Заполярью как к северной экзотике. Конечно, для внутреннего туриста до сих пор в приоритете юг, а вот иностранные путешественники наш регион посещают довольно часто.

Основной фактор увеличения туристического потока сегодня ориентирован в большей степени на привлечение и увеличение иностранного потока гостей, хотя увеличивается и доля внутреннего туризма.

Что касается цифр, то три года назад мы приняли более 300 тысяч гостей, в 2017 году — рост туристического потока составил порядка 25% (более 400 тысяч человек), в прошлом году — 438 тысяч человек.

Самый большой приток туристов в наш регион наблюдается из азиатских стран. Только за прошлый год их количество возросло в полтора раза.

Если проанализировать географию гостей, то прежде всего это представители Китая (в прошлом году более 12 тысяч человек) и Таиланда (в 2018 году более 7 тысяч человек). Еще два года назад эти показатели были в два раза скромнее.

- Какие объекты Мурманской области являются топовыми для туристов?

— Главной точкой в нашей области для туристов является Териберка. Уникальность ее территории состоит в том, что это единственное место на побережье Баренцева моря, куда беспрепятственно могут добраться как российские, так и иностранные гости нашего региона. Именно отсюда можно полюбоваться красотами незамерзающего побережья Баренцева моря, которое является частью Северного Ледовитого океана, а также увидеть кладбище деревянных кораблей, водопад из Малого Батарейского озера и заброшенную артиллерийскую батарею береговой обороны, побывать на пляже "яиц динозавров" и увидеть необычайной красоты звездное небо. Село, основанное в XVI веке, имеет большую историю, и сегодня оно не является зоной регламентированного посещения иностранных граждан, как многие другие точки области.

Кроме того, территория Териберки находится в зоне арктической тундры – уникальной природной зоны, где отсутствует высокая растительность, восемь месяцев в году здесь можно наблюдать естественный снежный покров, а удаленность от крупных городов позволяет наблюдать северное сияние, что делает необычайно популярным это место среди туристов.

Отмечу, что работа по увеличению привлекательности нашего региона ведется постоянно — разрабатываются новые зимние туристические маршруты в центральных районах Мурманской области, связанные с посещением Хибин, священного озера для саамов – Сейдозера и Лапландского заповедника.

- Есть ли сложности в работе с иностранными туристами?

— Основная сложность – это особенности менталитета азиатских туристов, требующих внедрения стандарта комфорта туристических услуг Chine Friendly. Для этого нашими специалистами ведется активная работа с представителями гостиничного бизнеса региона по налаживанию сервиса-услуг, ориентированного на повышение качества предоставляемых услуг, комфорта и увеличения звездности отелей.

- Расскажите о новых маршрутах, предложениях от туроператоров, а также будут ли регулярные рейсы самолетов в Мурманск?

— Для расширения ассортимента предложений для туристов в нынешнем году региональными туроператорами совместно с отделом развития туризма министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области были разработаны 12 новых региональных туристических маршрутов.

В конце сентября экспертным советом планируется проведение экспертного тура по брендовому маршруту "Сверхглубокое погружение". Это будет уникальное путешествие по нашей области, куда войдет посещение туристических объектов южной, центральной и северной частей Кольского полуострова.

Что касается логистики, то на Кольском полуострове действует два аэропорта, осуществляющих наземное обслуживание воздушных судов и пассажиров, обработку багажа, грузов и почты: международный аэропорт Мурманск и аэропорт Хибины (город Апатиты), а также посадочные площадки местных воздушных линий.

Аэропорт Мурманск обслуживает более 900 тысяч пассажиров в год. На сегодняшний день завершены работы по реконструкции искусственной взлетно-посадочной полосы, перрона, светосигнального оборудования. Сегодня активно прорабатывается возможность принятия международных авиарейсов аэропортом "Хибины".

В высокий сезон, который длится с декабря по апрель, вводятся дополнительные рейсы, включая возможность провоза лыжного оборудования.

В начале сентября в Мурманске был создан региональный туристско-информационный центр, расположенный в AZIMUT Отель Мурманск. Он станет мощным инструментом продвижения области как туристского продукта внутри страны и за рубежом. ТИЦ Мурманской области будет не просто "справочным бюро" для туристов, а станет маркетинговым центром для продвижения информации о том, как живет и развивается северный регион.

- На открытии регионального туристско-информационного центра обсуждались вопросы новых маршрутов, среди которых посещение закрытого города Североморск. Есть ли сегодня понимание внедрения такого маршрута?

— В настоящий момент администрацией Североморска ведутся переговоры по этому вопросу с командованием Северного флота по взаимодействию с туроператорами региона для включения туристических объектов Североморска в региональные туристические маршруты.

- Какие еще новые маршруты ждут туристов?

— Одной из главных достопримечательностей Заполярья является национальный парк Хибины, и в области активно разрабатывается перечень новых туристических маршрутов для организованного и безопасного посещения горного массива, а также создание экотроп и удобной навигации.

Аналогичная задача решается и в Ковдорском районе для продвижения туристического бренда "Ковдор-столица Гипербореи", получившего в нынешнем году премию в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" как лучший проект по продвижению территорий в России. За основу предполагаемых туристических маршрутов взяты тропы к сейдам (священным местам для коренных народов севера — саамов), расположенных в районе Ёна и Риколатва, Ковдорского района, а также тропа к скале "Голова-война" (расположенной рядом с базой отдыха "Рубиновая"), напоминающей очертаниями человеческое лицо.

Необычным приключением станет круизное путешествие в арктических широтах. Европейская часть российской Арктики — интересное, но неизвестное направление для многих международных круизных и паромных компаний.

Тема развития морского арктического туризма для Мурманской области является приоритетной, и это, в первую очередь, связано с теми изменениями, которые произошли: модернизацией портовой инфраструктуры в городе Мурманске, включением порта Мурманск в перечень портов, через которые допускается въезд в Россию иностранных граждан на паромах, повышенному интересу у туристов к продуктам арктического туризма.

Развитие арктического морского туризма является одним из ключевых "точек роста" Мурманской области, в том числе с учетом ключевых направлений развития Арктической зоны России. Морской порт Мурманск – единственный незамерзающий порт российского Заполярья, способный принимать суда в режиме круглогодичной навигации. Глубины обеспечивают доступность порта для любых судов. Заход круизных судов в порт Мурманск осуществляется более 20 лет.

Есть и проблемы, в первую очередь, это низкая степень вовлеченности туристской отрасли Мурманской области. За годы реализации этого продукта сложилась практика, предусматривающая одну ночевку в городе Мурманске без посещения достопримечательностей. Учитывая высокую платежеспособность клиентов и стабильный поток (порядка 550 человек в год) целесообразно проработать совместно с туристическими компаниями возможность организации береговой программы для пассажиров данных круизов.

Также необходимо отметить, что отсутствие у российских компаний пассажирских лайнеров необходимого ледового класса способствует их замещению в сегменте круизного туризма иностранными компаниями, обладающими специализированными лайнерами, предназначенными для плавания в арктических морях.

- Увеличение туристического потока неразрывно связано с вопросом о наличии гостиничного пространства. Сможет ли область принять всех желающих? По отзывам отельеров, забронировать номер в сезон бывает достаточно сложно.

— Да, действительно бронирование сетевых отелей начинается уже ранней осенью, но помимо известных сетей есть немало небольших, но очень интересных отелей.

Не секрет, что главной жемчужиной Кольского полуострова считается северное сияние. Многие туристы приезжают сюда для того, чтобы насладиться именно этим чудом. Одним из лучших мест, где можно наблюдать северное сияние, является открытое пространство вдали от города. Как пример интересного отеля, куда устремляются взгляды "ловцов северного сияния", можно назвать гостиничный комплекс "Aurora Village". Он состоит из десяти купольных домиков с панорамными окнами, где созданы все комфортные условия (душ, туалет, полы с подогревом и стеклянная крыша дома, через которую вы сможете любоваться звездным небом и северным сиянием), гости комплекса могут попробовать блюда арктической кухни в большом купольном Aurora кафе, воспользоваться услугами хаски-парка и окунуться в японской купели офуро. Еще один плюс — отель расположен по пути в Териберку.

В самой Териберке есть также несколько отелей, при создании которых использовались необычные архитектурные решения, в частности гостевой дом "Ковчег", напоминающей своими очертаниями корабль.

Недалеко от города Кола находится отель "Eco Home". Он основан на эко-концепции, и все постройки отеля выполнены из сухостойной сосны Кело — дерева, которое по праву считается одним из элитных строительных материалов. Вас поселят в комфортный, отдельно стоящий домик, где в общей гостиной расположены панорамные окна, а в номерах есть все необходимое для комфортного проживания.

Отдельного внимания, с точки зрения применения интересных инженерных решений, заслуживает реализуемый проект по созданию панорамного двухуровневого ресторана на северном склоне горы Айкуайвенчорр в городе Кировск, позволяющий созерцать панораму Хибинских гор, города Кировск и озера Вудъявчор.

Отмечу, что в области активными темпами реализуются инфраструктурные проекты, направленные на создание дополнительных мест размещений. Правительством Мурманской области совместно с администрацией Кировска готовится заявка в НО "Фонд развития моногородов" с целью создания инженерных коммуникаций для гостиничных комплексов коттеджного типа, планируемых к строительству на территории поля Умецкого – в месте, откуда начинаются все основные туристические маршруты в Хибины.

- Вы отметили, что большая часть туристов приезжает в Мурманск из Азии. Что делается в регионе для привлечения внутреннего туриста?

— Для увеличения потока российских туристов правительством Мурманской области ведется работа по формированию брендовых региональных маршрутов в форме пакетных туров. Однако себестоимость турпродукта на территории Арктической зоны значительно дороже, чем в регионах с более благоприятными климатическими условиями.

Считаем целесообразным предусмотреть субсидирование стоимости перелетов в составе туристских групп или субсидирование затрат туроператорам в сфере внутреннего туризма, обеспечивающим прирост количества посетителей из регионов РФ на территорию Арктической зоны.

- Что нового ждет туристов, приезжающий в Мурманск, в следующем году?

— В первую очередь – это запуск мобильного цифрового приложения для туристов, позволяющего получить максимальную информацию о достопримечательностях региона и объектах туриндустрии.

Реализация ряда крупных туристических объектов в Хибинах (панорамный ресторан, пассажирская подвесная канатная дорога гондольного типа), направленных на развитие горнолыжного туризма.

Создание трех фронтофисов регионального ТИЦа в муниципальных образованиях.