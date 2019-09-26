МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Компания X5 Retail Group, которая управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", планирует трансформировать сегмент гипермаркетов, ряд магазинов "Карусель" будет закрыт, говорится в сообщении X5.

"Трансформация "Карусели" будет происходить в течение двух лет. Основываясь на успешных пилотных проектах, 34 гипермаркета "Карусель" (8 арендованных и 26 собственных) трансформируют в супермаркеты большого формата и передадут в управление "Перекрёстку". Этот процесс планируется завершить к началу 2021 года", — говорится в сообщении.

В свою очередь 20 гипермаркетов — все они являются арендованными — будут закрыты к 2022 году. При этом 37 объектов (14 арендованных, 23 — в собственности) продолжат работать под брендом "Карусель", пока менеджмент тестирует различные улучшения и анализирует перспективы возможного изменения позиционирования, продажи или закрытия.

X5 оценивает негативный эффект от запланированной передачи и закрытия магазинов на чистую прибыль компании в третьем квартале 2019 года (по стандарту IAS 17) в 5-6 миллиардов рублей без влияния на денежный поток. Ритейлер указывает, что решение трансформировать сеть гипермаркетов соответствует стратегии компании, "которая направлена на максимальное удовлетворение потребностей покупателей и увеличение возврата на инвестиции".

"Это также отражает стратегическое видение менеджментом актуальных трендов в быстро меняющемся секторе розничной торговли: "магазины у дома" и супермаркеты всё больше подходят для удовлетворения ежедневных потребностей покупателей, а онлайн повышает удобство и предлагает широкий ассортимент товаров при закупке впрок", — отмечается в релизе.

Решение о проведении трансформации основано на положительных результатах пилотных проектов "больших супермаркетов" "Перекресток", которые открыты на базе "Каруселей". "В долгосрочной перспективе мы ожидаем от трансформации положительный эффект на рентабельность Х5 благодаря росту плотности продаж и улучшению экономики магазинов, которые будут переданы "Перекрестку", — добавил главный исполнительный директор Х5 Игорь Шехтерман, слова которого приводятся в сообщении.