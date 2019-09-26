МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Почти 1,7 миллиарда рублей могут выделить на создание российского аналога "Википедии" в 2020-2022 годах, соответствующую субсидию планируют выделить издательству "Большая российская энциклопедия", говорится в приложении к проекту закона "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".

"Субсидия открытому акционерному обществу "Научное издательство "Большая российская энциклопедия" на создание и функционирование общенационального интерактивного энциклопедического портала", — говорится в проекте.

Согласно документу, в 2020 году на реализацию проекта планируется выделить более 684,46 миллиона рублей, в 2021 году — более 833,5 миллионов рублей, в 2022 году — более 169 миллионов рублей.

Ранее на федеральном портале проектов нормативных правовых актов был опубликован проект Минкомсвязи о выделении субсидии "Большой российской энциклопедии" в рамках реализации государственной программы РФ "Информационное общество".

Позже замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин на форуме "Территория смыслов" посоветовал студентам не пользоваться "Википедией" из-за того, что ее материалы постоянно правятся, в том числе заинтересованными лицами, поэтому нельзя воспринимать ее как энциклопедию.

"Википедия" — общедоступная многоязычная интернет-энциклопедия со свободным контентом. Владелец сайта — американская некоммерческая организация "Фонд Викимедиа". Русская "Википедия" появилась в мае 2001 года. В среднем в день в ней появляется около 200-250 новых статей. К октябрю 2018 года общее число статей достигло 1,5 миллиона.