МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. "Газпром нефть" заказала научно-техническое исследование процессов превращения газа в твердый продукт, следует из материалов компании.

Заказчиком соответствующего тендера является научно-технический центр "Газпром нефти" — "Газпромнефть НТЦ".

Согласно техническому заданию, в рамках исследования планируется выполнить "моделирование опытной установки по производству твердого синтетического материала и электроэнергии из углеводородного газа". Использование такой установки предполагается на новых нефтегазовых активах компании.

В результате реализации технологии "Газпром нефть" рассчитывает получить, в частности, синтетические алмазы, твердые синтетические углеводороды, структурированный углерод, синтез-газ и водород. Также компания планирует изучить возможность получения, в том числе твердых синтетических и теплоизоляционных материалов, волокнистые плиты и маты и наполнители для строительных материалов.

Как сообщается в материалах, исполнителю необходимо проанализировать объемы и потребность в твердых синтетических материалах в регионах своей деятельности с горизонтом прогноза на 10 лет вперед. Кроме того, исследование должно быть выполнено с учетом последних достижений науки и техники в области технологии производства твердого синтетического материала и электроэнергии из углеводородного газа.