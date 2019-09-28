МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Десять россиян были на борту горящего в порту Ульсан (Южная Корея) судна, никто не пострадал, сообщило РИА Новости генконсульство РФ в Пусане со ссылкой на капитана корабля.

"Среди членов экипажа 10 граждан России. По информации, полученной от капитана судна, никто из членов экипажа, включая российских граждан, серьезно не пострадал, все моряки были эвакуированы. Госпитализация никому не потребовалась", — сообщил РИА Новости представитель консульства.

Со слов капитана, на судне не велось ремонтных либо погрузочных работ. Причины возгорания выясняют южнокорейские правоохранительные органы.

"Генеральное консульство находится в контакте с капитаном судна, агентирующей компанией и полицией Ульсана. Продолжаем следить за развитием данной ситуации", — добавили в консульстве.