ЭР-РИЯД, 28 сен — ПРАЙМ. Саудовская Аравия надеется, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) инвестирует в туристическую отрасль страны, заявил РИА Новости глава Генерального управления по туризму и национальному наследию Саудовской Аравии Ахмед аль-Хатыб.

Сейчас Саудовская Аравия работает над открытием туристических направлений, включая "город будущего" Неом на берегу Красного моря, в который планируется вложить 500 миллиардов долларов. Большинство проектов спонсирует Общественный инвестиционный фонд Саудовской Аравии, который также работает с РФПИ.

"Мы работаем с РФПИ, чтобы инвестировать в обе страны — в Россию и Саудовскую Аравию. Когда у нас есть возможности для них в Саудовской Аравии, они точно рассмотрят (возможность инвестировать в страну — ред.). Они должны инвестировать в Саудовскую Аравию, особенно в туризм", — заявил Ахмед аль-Хатыб.

В рамках программы экономических реформ Vision 30 Саудовская Аравия разрешила иностранцам любого вероисповедания из 49 стран, включая РФ, получать туристические визы в аэропортах королевства или в электронном виде. Власти страны рассчитывают, что к 2030 году число туристов составит 100 миллионов в год, что позволит привлечь значительные инвестиции и приведет к созданию 1 миллиона рабочих мест.

Власти Саудовской Аравии уже пытались вводить туристические визы в 2010 году, но тогда этот пробный эксперимент не привел к успеху из-за давления консервативной части саудовского общества.