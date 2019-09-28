МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Судно Bourbon Rhode пропало в четверг во время шторма в Атлантическом океане, среди членов экипажа около десяти граждан Украины, спасательная операция продолжается третий день, сообщил в субботу директор департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

В северной Атлантике бушует мощный ураган "Лоренцо".

"Двадцать шестого сентября в Атлантическом океане на расстоянии около 1200 морских миль от Мартиники (заморский департамент Франции) в результате шторма исчезло судно Bourbon Rhode, среди членов экипажа которого были граждане Украины", — приводит слова Кирилича издание "Украинская правда".

По его словам, поисковую операцию проводит спасательный центр MRCC Fort De France.

На судне около десятка украинцев, сообщает "Украинская правда".

Консульский департамент поддерживает оперативную связь с представителем судовладельца и региональным центром MRCC. Консул Украины во Франции установил связь с офисом компании судовладельца.

По открытым данным, Bourbon Rhode ходит под флагом Люксембурга.