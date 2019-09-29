СОЧИ, 29 сен /ПРАЙМ/. Гендиректор "Вымпелкома" (торговая марка "Билайн") Василь Лацанич считает целесообразным сокращение числа салонов розничных сетей сотовых операторов на 25%, что позволит повысить эффективность их работы.

"Мы считаем, что легко можно сократить на четверть текущую розницу безболезненно совершенно, без потери качества подключений, без перераспределения долей и тому подобное. Но зато с повышением эффективности", — сказал Лацанич журналистам.

"Считаю, что это будет позитивным изменением на рынке, потому что очень большое давление неэффективной розницы сейчас на рынке", — добавил он.

По его словам, "Билайн" за полгода уже сократил свою розницу на 10% и готов продолжать сокращение.

"Мы с удовольствием продолжим свои действия по сокращению розницы. Сокращать будем по рынку. Если будут сокращаться конкуренты и давление будет меньше, мы будем сокращаться. И мы очень ждем, чтобы наша инициатива была поддержана какими-то действиями наших конкурентов", — сказал глава "Вымпелкома".

Розничная сеть "Билайн" на конец второго квартала 2019 года насчитывала около 3 тысяч салонов. Крупнейшей операторской розницей владеет МТС — на конец второго квартала она насчитывала 5,88 тысячи салонов. Первый вице-президент МТС по телекоммуникационному бизнесу Инесса Галактионова в конце августа говорила, что компания до конца 2019 года планирует оптимизировать свою розничную сеть, закрыв 300 салонов продаж.