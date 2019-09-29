МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр обвинил авиакомпанию Norwegian Air в том, что она частично виновата в банкротстве французского лоукостера XL Airways, и поэтому планирует обратиться в Европейскую комиссию.

Ранее в сентябре французская авиакомпания XL Airways объявила о прекращении полетов и продажи билетов "в связи с финансовыми трудностями". Компания была признана "финансово несостоятельной".

Ле Мэр отметил, что Norwegian Air "сбивает цены" на рынке, будучи в долгах, но при этом получает финансовую поддержку от властей Норвегии. Это, по его словам, "частично может объяснить те трудности, с которыми столкнулась XL Airways".

"Правила конкуренции должны быть едины для всех…. Мы не можем принять этого в Европе, и также со стороны Норвегии…. На следующей неделе я напишу в Еврокомиссию, чтобы сказать им: "Разберитесь со всем этим". … Поскольку мы не можем допустить, чтобы такая компания, как Norwegian Airlines (Air – ред.) сбивала цены при помощи господдержки от Норвегии в ущерб нашим компаниям", — заявил министр в интервью французским СМИ. Трансляцию вела радиостанция RTL.

XL Airways — французская авиакомпания, специализирующаяся на дальнемагистральных рейсах. По данным с сайта компании, она ежегодно перевозит более 1 миллиона пассажиров на Антильские острова, острова Индийского океана, в США. Помимо этих регулярных рейсов, авиакомпания также выполняет чартерные рейсы. Флот перевозчика состоит из одного Airbus A330-300 и трех Airbus A330-200.