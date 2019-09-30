МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Россельхознадзор не ожидает роста цен на молоко и молочные продукты с 1 ноября текущего года, напротив, ведомство допускает снижение себестоимости продукции уже в 2020 году, сообщила журналистам пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.

"Россельхознадзор уверен, что внедрение заключительного этапа перехода на электронную ветеринарную сертификацию животноводческой продукции не повлияет на повышение цен на молочку. Более того, служба ожидает снижение себестоимости продукции уже в следующем году. К такому выводу пришли аналитики Россельхознадзора, детально ознакомившиеся с ходом реализации проекта", — сообщила Мелано.

"Единственной причиной повышения цен может послужить "истерия" вокруг этой темы, которая является отличным информационным поводом для необоснованного повышения цен на молочную продукцию для производителей, которые просто захотят повысить собственную прибыль", — добавила она.

Российские производители с 1 июля 2018 года должны оформлять электронные ветеринарные сертификаты (ЭВС) на животноводческую продукцию в системе "Меркурий", однако для ряда продуктов это требование было отложено. С 1 июля 2019 года обязательным стало оформление ЭВС на всю готовую животноводческую продукцию, кроме части молочных продуктов. Питьевое молоко, кисломолочная продукция в потребительской упаковке и мороженое войдут в "Меркурий" с 1 ноября.

По словам представителя Россельхознадзора, ситуация для заключительного этапа внедрения системы оценивается как благоприятная, и ведомство уверено в том, что он пройдет максимально гладко для всех участников рынка. При этом одновременно в России проходит эксперимент по маркировке ряда видов готовой молочной продукции, он продлится до 29 февраля 2020 года.

"Относительно второй системы маркировки, то сейчас она не является обязательной. Система работает в тестовом режиме, а соответственно, не может повлечь серьезных сложностей для производителей. Срок заключительного этапа установлен и его перенос не предполагается. Мы уверены, что запуск третьего этапа "Меркурия" не может стать причиной роста цен, потому что опыт прохождения первого и второго этапов показал обратный эффект — снижение себестоимости производства товара за счет работы "Меркурия" на бесплатной основе, в отличие от работы с сертификатами на бумажном носителе, за оформление которых производителям приходилось платить", — подчеркнула Мелано.