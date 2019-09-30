МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Авиакомпании РФ в январе-августе увеличили перевозки пассажиров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,7%, до 86,3 миллиона человек, следует из уточненных данных Росавиации.

Пассажиропоток российских авиакомпаний на международных рейсах в январе-августе вырос на 17,9%, до 37 миллионов. На внутренних рейсах перевозки увеличились на 7,4%, почти до 50 миллионов человек.

Российские авиакомпании в августе увеличили перевозки пассажиров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11%, до 14,4 миллиона человек.

Пассажиропоток авиакомпаний РФ на международных рейсах в августе вырос на 18,3%, до 6,3 миллиона человек, на внутренних — на 5,8%, до 8,1 миллиона.

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в январе-августе перевезла 25,1 миллиона человек, увеличив перевозки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,3%. Низкобюджетная авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") увеличила перевозки на 46,7%, до 6,6 миллиона, "Россия" (также входит в группу "Аэрофлот") — на 4,7%, до 8,1 миллиона.

Авиакомпания "Сибирь" (входит в S7) увеличила перевозки на 15,6%, почти до 9 миллионов человек. "Уральские авиалинии" — на 6,4%, до 6,4 миллиона пассажиров.