МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Эксперимент по маркировке ряда видов табачной продукции, включая сигары и кальянный табак, пройдет в России с 1 октября по 30 июня 2020 года, соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Провести с 1 октября 2019 года по 30 июня 2020 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации и мониторингу оборота отдельных видов табачной продукции, подлежащих обязательной маркировке с 1 июля 2020 года", — говорится в документе.

В рамках пилотного проекта предполагается маркировать сигары, сигариллы, биди (тонкие сигареты, распространенные в Азии), кретек (индонезийские сигареты, состоящие из смеси табака и гвоздики), а также курительный, трубочный, жевательный, нюхательный табак и табак для кальяна.

В целях эксперимента будет использоваться государственная информационная система мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке, оператором которой выступает ООО "Оператор-ЦРПТ".

Среди целей пилотного проекта — определение целесообразности отказа от маркировки табачной продукции, которая ввозится в Россию, акцизными марками, а также проработка механизма использования сведений, содержащихся в системе маркировки, при контроле полноты уплаты акцизов в отношении табачной продукции.

В России действует обязательная маркировка сигарет и папирос цифровым кодом Data Matrix. Производство данной продукции без маркировки запрещено с 1 июля 2019 года. При этом сигареты, произведенные до ввода обязательной маркировки, могут свободно обращаться на рынке до 1 июля 2020 года. До 2024 года в России предполагается создание системы сплошной маркировки и прослеживаемости товаров.