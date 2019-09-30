МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Импортное вино из-за повышения с 1 января 2020 года акцизной ставки может подорожать на 10%, российское вино — как минимум на 5%, сказал РИА Новости генеральный директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.

"Однозначно потребители пострадают в ценовом плане, потому что действительно резко возрастает ставка акциза. Цены в любом случае вырастут: на импортное вино – в пределах 10%, наверно, минимум на 5% — на российское тоже", — считает Дробиз.

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об установлении с 2020 года единой ставки акциза на российское и импортное вино, а также о введении акцизов на виноград. Принятый закон одновременно выравнивает акцизы для российских и зарубежных напитков, а также повышает ставки. Так, акциз на вина и фруктовые вина в 2020 году составит 31 рубль за литр, в 2021 году — 32 рубля, в 2022 году — 33 рубля. Акцизы на игристые вина в 2020 году составит 40 рублей за литр, в 2021 году — 41 рубль, в 2022 году — 43 рубля.

Изменения в закон также предполагают, что производители вина из российского винограда получат возможность налогового вычета с применением повышающего коэффициента. По мнению Дробиза, цель такого механизма — направить дополнительные средства на поддержку производителей вина, в частности, для расширения площадей виноградников. Но роста цены не избежать: производитель перед производством вина в любом случае должен будет уплатить государству деньги, которые надо будет привлечь, например, через банковский кредит, заметил эксперт.

"Но когда производитель получит компенсацию от государства — а ее механизм пока неизвестен, — он направит эти средства не на снижение цены – оптовой или розничной, — а на высадку виноградников. Вот эту цель государство и преследует", — сказал Дробиз. По его словам, сегодня в России, без учета Крыма, виноградников в три раза меньше, чем было в советский период, а в Крыму – в пять раз меньше, но на высадку виноградников "государство дает несколько миллиардов рублей в год, а нужны — десятки миллиардов".

Согласно ранее озвученным оценкам правительства, увеличение акцизов на вино с 2020 года и установлении ставок акцизов на подакцизные товары на 2022 год, которые по сравнению с 2021 годом индексируются на 4%, обеспечит дополнительные доходы бюджетов бюджетной системы РФ в сумме около 22 миллиардов рублей в год.