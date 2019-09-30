МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Группа "М.Видео-Эльдорадо" (крупнейшие российские сети бытовой техники и электроники "М.Видео" и "Эльдорадо") и ВТБ запустили оплату товаров по QR-кодам через систему быстрых платежей (СБП), говорится в пресс-релизе ритейлера.

"Группа "М.Видео-Эльдорадо" и банк ВТБ начали пилот по оплате через систему быстрых платежей в двух магазинах Москвы — по одному под каждым брендом. Система быстрых платежей позволяет покупателям оплатить покупку безналичным способом напрямую с банковского счета, не используя карту", — говорится в сообщении.

Для оплаты товара через СБП покупатель может выбрать его на терминале. Затем на экране терминала появится QR-код, где зашифрована вся информация о сумме и назначении платежа, а также обратный отсчет времени демонстрации кода. Через мобильное приложение своего банка покупатель может просканировать QR-код и подтвердить оплату, а система оповестит кассира об успешной транзакции и напечатает чек.

"Группа "М.Видео-Эльдорадо" в течение 2020 года планирует дальнейшее развитие платежей через СБП", — добавляется в релизе. Финансовый директор группы Екатерина Соколова отметила, что, по оценкам ритейлера, доля быстрых платежей в обороте компании по прошествии первого года после развертывания может достигнуть 4%.

В свою очередь ВТБ в своем релизе сообщает, что технологическим провайдером сервиса выступила компания "МультиКарта".