МОСКВА, 30 сен — Dow Jones. Лордстаун в Огайо уже стал полем для битвы, развернувшейся между United Automobile Workers и General Motors: с понедельника пошла третья неделя стачки, организованной профсоюзом. Однако со временем Лордстаун может стать символом геополитической борьбы США и Китая за поставки аккумуляторов.

Одной из самых удивительных особенностей сделки, предложенной компанией профсоюзу UAW накануне стачки, стал план строительства завода по выпуску аккумуляторов вблизи ее бездействующего сборочного завода в Лордстауне. В случае реализации плана это будут первые вложения детройтского автопроизводителя в гальванические элементы, которые сейчас практически полностью являются стихией таких восточноазиатских компаний, как южнокорейская LG Chem (нынешний поставщик аккумуляторов для GM) и китайская Contemporary Amperex Technology, известная также как CATL.

В действительности GM вряд ли своими силами будет вкладывать средства. Она не обладает нужным опытом в сфере производства аккумуляторов и нуждается в партнере, который бы привнес свои технологии.

Сделанное ею предложение на самом деле значит, что автопроизводитель мог бы использовать свою долю в СП, чтобы организовать профсоюзное движение на заводе, которого бы в противном случае там наверняка не было бы. Завод в Мичигане, на котором LG Chem сейчас выпускает гальванические элементы для Chevrolet Bolt, электромобиля GM, не участвует в профсоюзном движении. Как и "гигафабрика" в Неваде, на которой Tesla и Panasonic производят батареи для Tesla Model 3.

Если члены UAW появятся на новом заводе по производству аккумуляторов, это обеспечит профсоюзу точку опоры в сфере, как ожидается, технологий будущего. Если электромобили постепенно вытеснят на рынке традиционные автомобили, профсоюз постепенно потеряет своих членов, которые сейчас занимаются сборкой двигателей и механических коробок передач. В долгосрочной перспективе это может позволить профсоюзу заменить их.

Впрочем, UAW не понравилось предложение, которое не является частью официальных переговоров по трудовому контракту. Причиной стало то, что GM не собирается платить сотрудникам нового завода по сборке аккумуляторов зарплату, которую получали рабочие ее завода в Лордстауне, когда выпускали Chevrolet Cruze.

К тому же штат на новом заводе будет гораздо меньше, чем на старом. GM, столкнувшись с замедлением продаж седанов, в марте прекратила сборку Cruze, что привело к "невостребованности" ее завода в Лордстауне.

Частично принадлежащий GM завод по выпуску батарей для электромобилей – будут на нем работать члены профсоюза или нет – станет важным шагом на пути Детройта к электрификации. Первая волна традиционных автопроизводителей, слишком рано инвестировавших в производство аккумуляторов, включая Nissan и Daimler, оказалась вытеснена такими компаниями, как LG Chem. Но теперь формируется новая волна.

Volkswagen и Toyota, европейский и азиатский лидеры продаж соответственно, в 2019 году объявили о крупных инвестициях в производство аккумуляторов. В обоих случаях вложения будут осуществляться в рамках СП. Если GM построит свой завод, то к этим двум компаниям присоединится лидер продаж американского рынка. Кроме того, сделки преимущественно направлены на то, чтобы обеспечить высококвалифицированную цепочку поставок, в то время как регуляторы в Китае и Европе вынуждают производителей сокращать выбросы углекислого газа за счет наращивания производства электромобилей.

Агентство по защите окружающей среды (EPA) при президенте Трампе начало действовать отлично от других мировых регуляторов в этой сфере, сделав большой шаг по смягчению требований по выхлопам, принятым при президенте Обаме. При этом ситуация осложняется из-за противостояния Калифорнии, у которой есть право устанавливать свои собственные правила. Несмотря на то, что президент Трамп оспаривает эти права, а четыре автопроизводителя, включая Ford и VW, заключили компромиссную сделку с этим штатом, непохоже, что GM давит на тормоза со своими планами в сфере электромобилей.

Аккумуляторный завод в Лордстауне, возможно, придется по душе американскому президенту, который в Twitter проявляет особый интерес к судьбе этого города. Хотя EPA при президенте Трампе практически не проявляет интереса к продвижению электромобилей, Госдепартамент США в июне приступил к реализации плана по улучшению американской цепочки поставок аккумуляторов.

Впрочем, за этой инициативой просматривается и повод для беспокойства: Китай монополизирует ресурсы, необходимые для производства продукта, важного для будущего и нефтегазовой, и автомобильной областей. В результате стратегических усилий, предпринятых в последние годы, примерно две трети мировых аккумуляторов сейчас выпускаются в Китае. ЕС отчаянно пытается взрастить местную компанию по выпуску батарей для электромобилей.

"США отстают", — считает Энди Лейлэнд, глава отдела прогнозирования в консультационной фирме Benchmark Mineral Intelligence.

В последние сто лет геополитику определяло расположение нефтяных скважин. В следующем веке аккумуляторы, похоже, отлучат мир от нефти, но польза от этого будет невелика, если в данной сфере будет доминировать Китай. Лордстаун, возможно, сможет помочь США отстоять свои позиции.

— Автор Stephen Wilmot, stephen.wilmot@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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