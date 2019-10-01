ЛОНДОН, 1 окт — ПРАЙМ. Совет по финансовой отчетности Великобритании (The Financial Reporting Council, FRC) проверит консалтинговую компанию EY, которая проводила аудиторские проверки финансовой отчетности обанкротившейся туристической компании Thomas Cook, говорится в сообщении ведомства.

"FRC начала расследование в отношении аудита EY финансовой отчетности Thomas Cook Group Plc (Thomas Cook) за год, закончившийся 30 сентября 2018 года. Расследование будет проводиться отделом исполнения FRC в соответствии с процедурой проведения аудита", — говорится в заявлении регулятора.

Старейший британский туроператор Thomas Cook в ночь на 23 сентября объявил о ликвидации. За границей по путевкам Thomas Cook на тот момент находились порядка 160 тысяч жителей Великобритании. Их репатриация — крупнейшая в истории эвакуация британцев из-за рубежа в мирное время.