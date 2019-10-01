МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, обнаружила сеть сайтов-клонов популярных отелей и гостиниц города Сочи, говорится в сообщении компании.

"Group-IB обнаружила активную сеть сайтов-клонов популярных отелей и гостиниц в Сочи. Помимо перекупщиков сайты-клоны активно используют интернет-мошенники для кражи денег или данных банковских карт. Кампания по продвижению подобных ресурсов в сети остаётся активной не только в "высокий сезон", но и на новогодние и рождественские праздники, когда стоимость номеров на престижном сочинском курорте вырастает минимум в два раза", — сообщается в релизе.

В августе в Group-IB поступила жалоба на ресурс, на котором предлагалось забронировать номера в "Сочи Парк Отеле". По заявке со специалистами связался оператор, предложивший оплатить выбранный номер по безналичному расчету, поскольку в самом отеле провести оплату якобы невозможно — "там нет ни терминала, ни кассового аппарата". Оплата брони оказалась обычным переводом денег на счёт некоего физлица. В управляющем отелем "Библио-Глобусе" Group-IB рассказали, что официального сайта у отеля нет и бронирование происходит на сайте туроператора.

В итоге анализ системы Group-IB показал около 60 подозрительных сайтов, связанных с отелями, среди них оказались такие известные бренды, как Sochi Marriott Krasnaya Polyana, "Роза Хутор", "Горки Плаза". Создатели сайтов-клонов копируют дизайн официального ресурса, используя узнаваемый логотип, бренд и фирменные цвета, а анализ всей группы сочинских "отелей-двойников" показал, что из этих 60 ресурсов у 70% одинаковые контакты, то есть домены под отели зарегистрированы одной организацией или группой.

"Люди, которые становятся жертвой подобных ресурсов, бронируют отели не через туроператора, а самостоятельно, зачастую кликая на первую попавшуюся в поисковике рекламную ссылку. И это может быть совсем не официальный сайт. Один из советов: внимательно отнестись к тому, на каком сайте, кому вы делаете перевод и где оставляете данные банковской карты", — также приводятся в сообщении слова представителя Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирины Тюриной.

"Деятельность большинства подобных сайтов относится к неправомерному использованию зарегистрированного товарного знака, а также к ложному партнерству. Подобные фейки необходимо "вычищать" из поисковой выдачи, в чем должны быть заинтересованы прежде всего сами правообладатели товарных знаков", — в свою очередь отметил руководитель департамента инновационной защиты бренда и интеллектуальной собственности Group-IB Андрей Бусаргин.