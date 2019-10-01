МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Основатель и глава онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос во второй раз подряд возглавил ежегодный список 400 богатейших американцев, сообщает журнал Forbes.

Издание оценило состояние Безоса в 114 миллиардов долларов, по сравнению со 160 миллиардами в прошлом году. "Потери" бизнесмена связаны с окончанием бракоразводного процесса с его женой Маккензи, который, как отмечает издание, вошел в историю как "самый дорогой развод в мире". Бывшая жена бизнесмена получила четвертую часть его доли в Amazon.

Полный список 400 богатейших американцев будет опубликован на сайте Forbes в среду 2 октября.

В марте Джефф Безос второй раз подряд занял лидирующую позицию в ежегодном рейтинге богатейших людей мира, составленном журналом Forbes, за год увеличив свое состояние на 19 миллиардов долларов. Журнал оценил его состояние в 131 миллиард долларов против 112 миллиардов долларов годом ранее.