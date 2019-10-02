МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Швейцарский концерн Nestle SA закрыл сделку по продаже своего бизнеса по уходу за кожей Nestle Skin Health консорциуму во главе со шведской инвестиционной компанией EQT Partners и дочерней компанией госинвестфонда Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), говорится в сообщении Nestle.

"Nestle сегодня объявила о закрытии сделки по продаже Nestle Skin Health консорциуму во главе с EQT и дочерней компанией Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) за 10,2 миллиарда швейцарских франков (10,2 миллиарда долларов)", — говорится в сообщении. Выручка подразделения Nestle Skin Health в 2018 году составила 2,8 миллиарда швейцарских франков (2,78 миллиарда долларов).

Nestle Skin Health предлагает решения для удовлетворения конкретных потребностей в области здоровья кожи. Компания со штаб-квартирой в Лозанне, Швейцария, насчитывает более 5 тысяч сотрудников в 40 странах мира.

Швейцарской Nestle, основанной в 1866 году, принадлежит более 400 фабрик в 83 странах мира. Свою продукцию в Россию она начала поставлять уже в конце XIX века, а представительство открыла в 1995 году.