МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Юристу Дине Кибец предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве при оказании услуг компании "Аэрофлот", сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Смирнов.

"Ей предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ. Следствие считает хищением нормальную адвокатскую деятельность, она оказывала услуги "Аэрофлоту", представляла компанию в арбитражных судах по хозяйственным спорам, был официальный договор", — сказал собеседник агентства.

По его словам, заседание об избрании меры пресечения состоится в Басманном суде в 14.00.

Смирнов добавил, что ранее был проведен обыск в кабинете заместителя гендиректора "Аэрофлота" Владимира Александрова по делу о мошенничестве при проведении тендера на оказание юридических услуг. После этого была задержана адвокат Кибец, в ее квартире минувшей ночью также прошли обыски.