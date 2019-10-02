МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. "Ростех" рассматривает возможность создания авиакомпании, которая может стать одним из ключевых потребителей новых российских самолетов, в качестве меры по финансовому оздоровлению ОАК, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.

"В качестве одного из вариантов рассматривается возможность создания авиакомпании, которая может стать одним из ключевых потребителей новых российских самолетов. Эта мера не является исчерпывающей и может рассматриваться только в контексте всего комплекса действий, необходимых для вывода российского авиастроения из кризиса", — сказали в "Ростехе".

Там пояснили, что фактически сейчас решается будущее не отдельной компании, а авиастроительной отрасли в целом.

"От принимаемых мер зависят дальнейшие успехи государства в этой сфере и то, насколько конкурентоспособным будет наше авиастроение на российском и мировом рынках. Комментировать конкретные шаги можно будет после того, как соответствующие решения будут одобрены и утверждены на уровне государства", — сказали в госкорпорации.